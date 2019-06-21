Во Владимирской области на 6% вырос оборот продукции

СЕГОДНЯ 11:22 2019-06-21T11:22:16+03:00

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Владимирстат опубликовал отчет о социально-экономическом положении региона по состоянию на январь-май 2019 года. По данным статистического ведомства, оборот продукции в обрабатывающих производствах по сравнению с первой половиной 2018 года вырос на 6% и составил 170 миллиардов рублей.

В отчете сообщается, что на 74% вырос оборот в производстве одежды (1,6 миллиардов рублей), на 52,7% - в производстве бумаги и бумажных изделий (1,3 миллиарда рублей), на 50 процентов – в производстве транспортных средств и оборудования (2,6 миллиарда рублей). Рост оборота продукции отмечается также в производстве текстильных, резиновых и пластмассовых изделий, лекарств и материалов, применяемых в медицинских целях, неметаллической минеральной продукции.

Наиболее прибыльным направлением стало производство пищевых продуктов, на его долю приходится 56,8 миллиарда рублей. На производстве готовых металлических изделий (кроме машин и оборудования) за пять месяцев 2019 года было заработано 18,2 миллиарда рублей. В пятёрку прибыльных также вошли производство неметаллической минеральной продукции (стройматериалов, камня) – 13,35 миллиарда рублей, электроборудования – 11,5 миллиарда рублей, резиновых и пластмассовых изделий – 11,4 миллиарда рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU