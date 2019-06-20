Администрация Владимирской области взялась за восстановление Петропавловского монастыря в Юрьев-Польском

СЕГОДНЯ 18:02 2019-06-20T18:02:35+03:00

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В администрации Владимирской области состоялось первое заседание рабочей группы по оказанию содействия в возрождении Петропавловского женского монастыря в Юрьеве-Польском. Эта рабочая группа создана Губернатором Владимиром Сипягиным по ходатайству полномочного представителя Президента России в Центральном федеральном округе Игоря Щёголева.

Марина Чекунова отметила, что Петропавловский монастырь разделил незавидную судьбу множества культовых объектов России. В 1920-е годы монастырь был упразднён. Благодаря счастливому стечению обстоятельств основные сооружения обители не были безвозвратно утрачены и, хотя они и находятся в руинированном состоянии, возможно проведение комплексной реставрации церквей и колокольни.

Начальник Государственной инспекции по охране объектов культурного наследия Евгений Гранкин сообщил, что уже утверждены границы территории монастыря как объекта культурного наследия, организована разработка проекта зон охраны памятников, входящих в состав этого комплекса, на 2019 год поданы заявки в федеральную программу «Развитие культуры и туризма» на сумму 22 млн 101 тыс. рублей на разработку научно-проектной документации.

ИСТОЧНИК KP.RU