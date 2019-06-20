2019-06-20T18:02:35+03:00
Общество

Администрация Владимирской области взялась за восстановление Петропавловского монастыря в Юрьев-Польском

Это делается по поручению полпреда президента в ЦФО Игоря Щеголева
Артём Черепанов
Поделиться:
Изменить размер текста:

В администрации Владимирской области состоялось первое заседание рабочей группы по оказанию содействия в возрождении Петропавловского женского монастыря в Юрьеве-Польском. Эта рабочая группа создана Губернатором Владимиром Сипягиным по ходатайству полномочного представителя Президента России в Центральном федеральном округе Игоря Щёголева.

Марина Чекунова отметила, что Петропавловский монастырь разделил незавидную судьбу множества культовых объектов России. В 1920-е годы монастырь был упразднён. Благодаря счастливому стечению обстоятельств основные сооружения обители не были безвозвратно утрачены и, хотя они и находятся в руинированном состоянии, возможно проведение комплексной реставрации церквей и колокольни.

Начальник Государственной инспекции по охране объектов культурного наследия Евгений Гранкин сообщил, что уже утверждены границы территории монастыря как объекта культурного наследия, организована разработка проекта зон охраны памятников, входящих в состав этого комплекса, на 2019 год поданы заявки в федеральную программу «Развитие культуры и туризма» на сумму 22 млн 101 тыс. рублей на разработку научно-проектной документации.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Владимирке не удалось обменять диван неподходящего цвета
Экс-начальник Камешковского управления ЖКХ подозревается в служебном подлоге
В Петушинском ФАПе хранили просроченные вакцины
Главный инженер сельхозпредприятия ответит за обрушившуюся в Селивановском районе крышу
Ковровчанин, воровавший батареи, попался на месте преступления
Владимирец взял в аренду и продал игровые приставки
Владимирцам расскажут, как проверить качество хлеба и кондитерских изделий
Во Владимире оцепили главное здание "Сбербанка"
Владимирцы собрали деньги для жителей Донбасса
Через Суздаль пройдёт автопробег классики мирового автопрома
Во Владимире осудили хакера, обчистившего банкомат
День Петра и Февронии в Муроме обойдется в 10,5 миллионов рублей
Владимирец заплатит почти миллион за нарушение договора
Постоялец ковровского дома-интерната насмерть забил собутыльника металлической тростью
Компания «Газпром газораспределение Владимир» повысила надежность газоснабжения города Александрова
Туристический бизнес Владимирской области выбирает «Ростелеком»
В центре Владимира снесут трехэтажный дом
Офтальмологический мобильный комплекс в июле будет работать в Гусь-Хрустальном, Меленковском и Петушинском районах
В "Богатырских играх" выиграли владимирские силачи
Муромлянин пойдет под суд за кражу велосипеда