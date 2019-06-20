2019-06-20T14:45:25+03:00
Общество

Владимирцы собрали деньги для жителей Донбасса

ВСМЗ передал деньги, собранные на выставке, в фонд Захара Прилепина
Алексей СУХОВ
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Более двух месяцев во Владимире, в музейном центре «Палаты» в рамках Славянского форума искусств «Золотой Витязь» работала выставка Алексея Крюкова «Донбасс – память сердца». Портреты ополченцев, мирных жителей Донбасса, созданные художником под впечатлением его поездок в Дебальцево, Луганск, поселки Логвиново и Извариново, вели неслышный диалог со зрителями о человеческом мужестве, совести, подвиге…

В зале, где проходила выставка, была установлена дарохранительница для оказания помощи нуждающимся жителям Донбасса. Почти каждый из 1740 посетителей вернисажа внес свою посильную лепту.

С 4 апреля по 16 июня было собрано 8 980 рублей 71 копейка и 100 евро. Эти средства Владимиро-Суздальский музей-заповедник перечислил в Благотворительный фонд Захара Прилепина.

ИСТОЧНИК KP.RU

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