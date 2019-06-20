2019-06-20T13:18:19+03:00
Происшествия

Во Владимире осудили хакера, обчистившего банкомат

Его задержали в Муроме при попытке очередного ограбления
Артём Черепанов
Поделиться:
Изменить размер текста:

Октябрьский районный суд города Владимира приговорил 42-летнего жителя Москвы к четырем годам колонии общего режима за ограбление банкомата. 12 ноября 2017 года он, предварительно найдя подходящий аппарат, ночью вскрыл корпус шуруповертом, вставил в системный блок банкомата флешку с программой, запускающей автоматическую выдачу банкнот, и вынес 4,5 миллиона рублей. Камеры наблюдения засекли мужчину, но опознать его не удалось из-за надетой на лицо медицинской маски.

16 ноября того же года мужчина попытался повторить фокус в Муроме, но его заметили бдительные патрульные.

Подсудимый признал свою вину в содеянном частично. Приговор в законную силу не вступил.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Главный инженер сельхозпредприятия ответит за обрушившуюся в Селивановском районе крышу
Ковровчанин, воровавший батареи, попался на месте преступления
Владимирец взял в аренду и продал игровые приставки
Владимирцам расскажут, как проверить качество хлеба и кондитерских изделий
Во Владимире оцепили главное здание "Сбербанка"
Владимирцы собрали деньги для жителей Донбасса
Через Суздаль пройдёт автопробег классики мирового автопрома
День Петра и Февронии в Муроме обойдется в 10,5 миллионов рублей
Владимирец заплатит почти миллион за нарушение договора
Постоялец ковровского дома-интерната насмерть забил собутыльника металлической тростью
Компания «Газпром газораспределение Владимир» повысила надежность газоснабжения города Александрова
Туристический бизнес Владимирской области выбирает «Ростелеком»
В центре Владимира снесут трехэтажный дом
Офтальмологический мобильный комплекс в июле будет работать в Гусь-Хрустальном, Меленковском и Петушинском районах
В "Богатырских играх" выиграли владимирские силачи
Муромлянин пойдет под суд за кражу велосипеда