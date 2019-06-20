Во Владимире осудили хакера, обчистившего банкомат

СЕГОДНЯ 13:18 2019-06-20T13:18:19+03:00

Его задержали в Муроме при попытке очередного ограбления

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Октябрьский районный суд города Владимира приговорил 42-летнего жителя Москвы к четырем годам колонии общего режима за ограбление банкомата. 12 ноября 2017 года он, предварительно найдя подходящий аппарат, ночью вскрыл корпус шуруповертом, вставил в системный блок банкомата флешку с программой, запускающей автоматическую выдачу банкнот, и вынес 4,5 миллиона рублей. Камеры наблюдения засекли мужчину, но опознать его не удалось из-за надетой на лицо медицинской маски.

16 ноября того же года мужчина попытался повторить фокус в Муроме, но его заметили бдительные патрульные.

Подсудимый признал свою вину в содеянном частично. Приговор в законную силу не вступил.

ИСТОЧНИК KP.RU