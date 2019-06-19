2019-06-19T15:29:36+03:00
Происшествия

Ковровчанин соврал полиции, спасая друга

Молодого человека ждет суд
Ирина Мальцева
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Двадцатичетырехлетний житель Коврова в январе обратился в полицию, где сообщил, что его иномарку украли. По его версии «Опель Астра» неизвестные умыкнули ночью из гаража. Как выяснилось позднее, накануне его автомобилем управлял друг, который не остановился по требованию сотрудников ГИБДД и смог уйти от погони. Желая помощь приятелю избежать ответственности, ковровчанин придумал историю про угон. Сейчас молодому человеку, признавшему свою вину, предъявлено обвинение за ложный донос. Если Ковровский городской суд признает его виновным, ему грозит штраф до 120 тысяч рублей, а кроме того - выплата ущерба за отвлечение сил и средств на проверку ложного сообщения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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