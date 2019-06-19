В Суздальском кремле пройдет фестиваль Дениса Мацуева Alma Mater
Его проводят уже в 27-ой раз
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3-4 июля в Суздале в рамках работы 27-летней творческой школы фонда "Новые имена" при поддержке администрации Владимирской области состоится фестиваль Alma Mater. В последние годы Суздаль стал постоянной площадкой для этой творческой школы.
Отметим, президентом фонда "Новые имена" является один из ярчайших пианистов современности, обладатель Гран-при конкурса имени П.И. Чайковского Денис Мацуев. Традиционно мэтр мировой классической сцены каждый год приезжает на фестиваль в Суздаль.
ИСТОЧНИК KP.RU