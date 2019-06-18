Промсвязьбанк представит на форуме «Армия» систему дистанционного банковского обслуживания для предприятий ОПК

СЕГОДНЯ 17:01 2019-06-18T17:01:20+03:00

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Промсвязьбанк, официальный банк форума «Армия-2019», представит на выставке инновационные банковские решения для предприятий оборонно-промышленного комплекса. В числе решений — обновленная платформа дистанционного банковского обслуживания PSB Corporate, которая позволяет управлять финансами всех структур холдинга, банковскими услугами, осуществлять расчеты по ГОЗ и вести удаленное взаимодействие с банком.

«Платформа PSB Corporate — собственная разработка Промсвязьбанка, в которой применяются самые современные технологии и подходы к защите информации. Функционал платформы полностью соответствует требованиям корпоративных клиентов и современным трендам развития сервисов систем ДБО», — говорит директор департамента развития процессов и продуктов корпоративного бизнеса Промсвязьбанка Дмитрий Туманский.

PSB Corporate — «единое окно» для предприятий оборонно-промышленного комплекса при работе с банком по всем банковским продуктам и сервисам: открытие счетов, платежи в рублях и иностранной валюте, размещение свободных средств в депозиты, з/п проекты, конверсия и валютный контроль, кредиты, расчеты по ГОЗ. В интерфейсе системы можно осуществлять платежи с отдельных банковских счетов, вести справочники подтверждающих документов, видеть подсказки банка по заполнению платежей, в режиме online взаимодействовать с контролером. К платформе подключено уже более 900 компаний, осуществлено более 1 млн платежей по ГОЗ.

Форум «Армия-2019» будет проходить с 25 по 30 июня в конгрессно-выставочном центре «Патриот» в Московской области. По предварительным оценкам, участие в форуме примут более 1500 предприятий и организаций, которые представят свыше 27 тыс. образцов продукции и технологий. Презентация системы PSB Corporate состоится в дни проведения форума на стенде Промсвязьбанка.

ИСТОЧНИК KP.RU