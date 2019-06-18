Ковровская администрация заплатит за упавшее дерево

СЕГОДНЯ 12:21 2019-06-18T12:21:06+03:00

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Авария произошла в конце мая прошлого года на парковке у здания администрации Ковровского района, где на припаркованную иномарку упало дерево. В результате машина получила механически повреждения, а восстановление ее обошлось бы в 180 с лишним тысяч рублей. Кроме того, автомобиль потерял в товарной стоимости более тридцати тысяч рублей. Владелец отремонтировал автомобиль, но обратился в суд, считая, что его иномарка пострадала из-за того, что администрация не выполняла свои обязанности. Суд согласился с доводами истца и взыскал с управления городского хозяйства администрации города Коврова не только деньги, потраченные на восстановление автомобиля, но и величину утраты товарной стоимости иномарки, расходы по оплате заключения эксперта, а также госпошлины на общую сумму более двухсот тысяч рублей. Кроме того, им придется заплатить 42 тысячи рублей за судебную экспертизу.

ИСТОЧНИК KP.RU