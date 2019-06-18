Ковровчанин ограбил девушку

СЕГОДНЯ 10:37 2019-06-18T10:37:11+03:00

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В мае житель Коврова гулял около бара Мираж на улице Социалистической города оружейников, где заметил девушку с золотыми украшениями. Сорвав с незнакомки две золотые цепочки с кулоном и крестиком, он сбежал, не отреагировав на крики женщины, требовавшей вернуть свои вещи. Грабителя, ранее уже судимого, нашли, а общий ущерб, причиненный ковровчанке, оценили в восемнадцать с лишним тысяч рублей. Подсудимый, у которого имелся маленький ребенок, полностью признал свою вину и добровольно частично возместил ущерб девушке. Приговором Ковровского городского суда ему назначили год лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU