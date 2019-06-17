Во Владимирской области выберут Самую красивую деревню

СЕГОДНЯ 17:42 2019-06-17T17:42:08+03:00

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Вот-вот будет дан старт очередному конкурсу Самая красивая деревня Владимирской области. Он будет уже пятым по счету.

Участие в нем могут принять села, деревни и поселки региона с численностью населения не более 3,5 тысячи человек. /на первом этапе принимаются заявки от населенных пунктов. Принимать их будут с 20 июня по 15 июля.

На втором этапе члены жюри посетят все населенные пункты, а также изучат его историю, достопримечательности, инфраструктуру и другое. За победу в смотре положены денежные премии, которые можно будет потратить на благоустройство.

Напомним, в прошлом году Гран-при завоевала деревня Берково Камешковского района.

ИСТОЧНИК KP.RU