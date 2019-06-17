2019-06-17T12:01:06+03:00
Звезды

В Муромцеве туристов встречают в новом визит-центре

Он открылся в здании бывшего хозяйственного двора
Алексей СУХОВ
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предоставлено пресс-службой ВСМЗ.предоставлено пресс-службой ВСМЗ.
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В знаменитой усадьбе Храповицкого появился современный визит-центр для туристов. Он открылся в здании бывшего хозяйственного двора.

Для удобства посетителей кассовый и сувенирный модули теперь размещены на нижнем этаже. Здесь, в светлом и просторном холле, туристы могут не только заказать экскурсию по усадебно-парковому комплексу предводителя владимирского дворянства Владимира Храповицкого, но и получить информацию обо всех экспозициях и памятниках Владимиро-Суздальского музея-заповедника, узнать о праздниках, фестивалях, концертах, которые проходят на площадках ВСМЗ во Владимире, Суздале, Гусь-Хрустальном.

В новом визит-центре имеются все технические возможности для проведения различных презентаций, лекций, семинаров, мастер-классов, которые пользуются неизменным спросом у приезжих и жителей Судогодского района.

ИСТОЧНИК KP.RU

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