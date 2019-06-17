В Коврове в сгоревшей квартире нашил тела двух мужчин

СЕГОДНЯ 11:04 2019-06-17T11:04:25+03:00

Пожар случился в ночь на 17 июня

Изменить размер текста: A A

В 00.02 17 июня на пульт диспетчера Центра управления в кризисных ситуациях регионального МЧС поступило сообщение о пожаре в квартире трехэтажного многоквартирного жилом доме по улице Абельмана в городе Коврове.

На место выехали пожарные подразделения Ковровского гарнизона. Общая площадь пожара составила 25 квадратных метров. В загоревшейся квартире нашли тела двух мужчин - 57 и 38 лет. Причину их смерти предстоит выяснить специалистам.

ИСТОЧНИК KP.RU