СЕГОДНЯ 12:26 2019-06-16T12:26:58+03:00

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Началась регистрация на владимирский полумарафон "Золотые ворота-2019". Массовый забег состоится в третий раз.

Сам полумарафон состоится 7 сентября. В нем будет несколько дистанций. Минимальная составит 300 метров, максимальная - 21 километр 100 метров. Старт соревнований произойдет на Театральной площади. После этого те, кто выберет для себя самый длинный маршрут, должны будут сделать три круга по маршруту: площадь Фрунзе - Студеная гора и обратно.

Важно помнить, что участники допускаются к забегу только при наличии медицинской справки с подписью и печатью врача. Справка должна быть оформлена не ранее 7 марта 2019 года. При этом за участие нужно заплатить взнос, который варьируется от 400 до 2000 рублей в зависимости от времени подачи заявления и выбранной дистанции. Для пенсионеров по возрасту — женщины от 55 лет и старше, мужчины от 60 лет и старше — предусмотрена скидка 50% от стоимости на момент регистрации.

Подробнее с маршрутом и условиями можно ознакомиться здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU