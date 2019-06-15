2019-06-15T17:26:35+03:00
Общество

Во Владимире открылась горячая линия по вопросам качества и безопасности детского отдыха

На ней принимают жалобы на работу детских лагерей и не только
Алексей СУХОВ
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Управление Роспотребнадзора по Владимирской области продолжает приём обращений, жалоб по вопросам качества и безопасности детского отдыха на специальной "горячей линии".

В период начала летних каникулс 5 июня по 19 июня 2019 года организовано тематическое консультирование граждан по вопросам качества и безопасности предоставления услуг детского отдыха, а также действующих нормативных гигиенических требований к этому виду деятельности. Задать вопросы можно по телефонам: 8-800-200-05-45 и 8(4922)45-10-70 с 10 до 12 часов. В том числе там принимают жалобы на работу детских оздоровительных лагерей.

Также жители области могут обратиться в Единый Консультативный центр Роспотребнадзора по телефону: 8-800-555-49-43 (круглосуточно, звонок бесплатный).

ИСТОЧНИК KP.RU

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