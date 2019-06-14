«Т Плюс» завершил монтаж новой теплосети на улице Чайковского

СЕГОДНЯ 11:56 2019-06-14T11:56:04+03:00

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14 июня Владимирский филиал «Т Плюс» включил в работу новый участок тепловой сети в районе улицы Чайковского областного центра. Время технологического переключения составило менее суток. На данном участке было заменено 750 м магистрального трубопровода диаметром 400 мм. По согласованному с администрацией города Владимира плану работы на данном участке должны быть полностью закончены к 1 июля.

Во время ремонтных работ горячее водоснабжение отключалось только на время технологических переключений. Специалистам подрядной организации предстоит выполнить засыпку траншей, после чего участок будет передан для дальнейшего благоустройства сквера. Стоимость проекта реконструкции составит 17 млн рублей.

В рамках программы «Re: Конструкция 2019» специалисты филиала ведут усиленный контроль за благоустройством после завершения работ на тепловых сетях, а также за соблюдением стандартов безопасности по ограждению ремонтных участков трубопроводов. Будет продолжено и использование временных трубопроводов (шунтов) во время проведения реконструкций для того, чтобы минимизировать сроки отключения горячего водоснабжения у клиентов.

ИСТОЧНИК KP.RU