Нижегородец украл планшет из муромского магазина
В конце апреля в муромскую полицию обратился представитель одного сетевого магазина электронно-вычислительной техники, сообщивший, что в ходе проверки обнаружил пропажу планшета и наушников, стоимостью 6500 рублей.
Полицейские изучили записи с камер видеонаблюдения, вычислили в какое время товар был похищен, также приметы подозреваемого. Им оказался 38-летний житель Нижегородской области, где его и задержали. Мужчина дал признательные показание, рассказав, что специально приехал в Муром, чтобы совершить кражу.
В отношении задержанного было возбуждено уголовное дело за кражу. Ему грозит до шести лет лишения свободы.
ИСТОЧНИК KP.RU