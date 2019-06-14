2019-06-14T11:17:28+03:00
Происшествия

Нижегородец украл планшет из муромского магазина

При задержании он рассказал, что приехал за этим специально
Артем Бердник
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В конце апреля в муромскую полицию обратился представитель одного сетевого магазина электронно-вычислительной техники, сообщивший, что в ходе проверки обнаружил пропажу планшета и наушников, стоимостью 6500 рублей.

Полицейские изучили записи с камер видеонаблюдения, вычислили в какое время товар был похищен, также приметы подозреваемого. Им оказался 38-летний житель Нижегородской области, где его и задержали. Мужчина дал признательные показание, рассказав, что специально приехал в Муром, чтобы совершить кражу.

В отношении задержанного было возбуждено уголовное дело за кражу. Ему грозит до шести лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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