Во Владимире осудили владельца борделя на Пекинке

СЕГОДНЯ 10:46 2019-06-14T10:46:54+03:00

А еще он дал взятку полицейскому нардами и угнал машину

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Фрунзенский районный суд города Владимира приговорил 42-летнего организатора борделя к семи годам колонии строгого режима. Его признали виновным в организации занятий проституцией с угрозами применения насилия, даче взятки полицейскому и угоне машины.

Суд установил, что преступное сообщество в составе девяти человек было организовано в марте 2007 года и действовало три года. Бордель накрыли полицейские 8 мая 2010 года. За это время к занятию проституцией было вовлечено 19 девушек, трое из которых были несовершеннолетними. Для борделя преступники выбирали девушек с трудным материальным положением. Удерживали девушек обещаниями о высоких заработках, а если это не помогало, переходили к угрозам распространения сведений о том, что девушки - проститутки.

Кроме того, осужденный летом 2009 года дал полицейскому взятку в размере 73 тысяч рублей и подарил ему нарды.

В ночь с 9 на 10 декабря организатор борделя угнал припаркованный во дворе на Суздальском проспекте Lexus RX-330. Спустя 20 дней он бросил машину на улице Почаевской.

Приговор в законную силу не вступил

ИСТОЧНИК KP.RU