Улицу Фестивальную соединят с Суздальским проспектом

СЕГОДНЯ 10:12 2019-06-14T10:12:15+03:00

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Администрация города Владимира сообщила о разработке проекта соединения улицы Фестивальной и Суздальского проспекта, о чем местные жители просили еще пять лет назад. Пресс-служба мэрии подчеркивает, что проект не предусматривает транзитного движения транспорта по этой улице.

Небольшой участок дороги, который соединит Суздальский проспект с улицей Фестивальной, пройдет между школой искусств № 3 и престижной многоэтажкой (дом № 11А по Суздальскому проспекту). Дорога частично пройдет по территории школы, местные жители опасаются, что при строительстве будут вырублены деревья. По словам главного архитектора города Владимира Андрея Быкова, речь может идти "об удалении всего 6-7 деревьев, вырубка которых будет многократно компенсирована высадкой деревьев вдоль других участков улицы Фестивальной".

ИСТОЧНИК KP.RU