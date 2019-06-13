Во Владимире утром сгорел гараж с машиной внутри

СЕГОДНЯ 17:30 2019-06-13T17:30:31+03:00

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Около 11 утра 13 июня на пульт диспетчера МЧС поступило сообщение о пожаре на 2-ом Почаевском проезде во Владимире. На место незамедлительно выехали пожарные, которым удалось потушить загоревшийся гараж.

Общая площадь пожара составила 35 кв.м. К счастью, при возгорании никто не пострадал, однако машина, находившаяся внутри постройки сгорел дотла.

ИСТОЧНИК KP.RU