Во Владимире утром сгорел гараж с машиной внутри
Загоревшийся гараж удалось быстро потушить сотрудникам МЧС
Сгоревшая машинаФото: ГУ МЧС по Владимирской области
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Около 11 утра 13 июня на пульт диспетчера МЧС поступило сообщение о пожаре на 2-ом Почаевском проезде во Владимире. На место незамедлительно выехали пожарные, которым удалось потушить загоревшийся гараж.
Общая площадь пожара составила 35 кв.м. К счастью, при возгорании никто не пострадал, однако машина, находившаяся внутри постройки сгорел дотла.
ИСТОЧНИК KP.RU