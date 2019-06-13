Житель Киржача нашел в лесу пистолет и патроны

СЕГОДНЯ 16:39 2019-06-13T16:39:08+03:00

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Житель Киржача днем отправился в лес около города, где и нашел около ручья полиэтиленовый пакет с пистолетом и более сотни разнокалиберных патронов. Мужчина забрал оружие и, решив не сдавать его в полицию, припрятал у себя дома. Позднее оружие у него нашли сотрудники УФСБ России по Владимирской области. Приговором Киржачского районного суда киржачанина признали виновным в незаконном хранении оружия и боеприпасов и назначили наказание – один год и три месяца условно с испытательным сроком полтора года.

ИСТОЧНИК KP.RU