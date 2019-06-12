2019-06-12T11:35:44+03:00
Общество

В Киржаче построят микрорайон для рабочих

Проект получит государственную поддержку
Артём Черепанов
Поделиться:
Изменить размер текста:

Компания «Русклимат» планирует построить жилой микрорайон для работников своего завода. Об этом стало известно во время встречи спикера ЗС Владимирской области Владимира Киселева с генеральным директором фирмы Петром Смирновым – депутатом ЗС региона.

В сентябре 2019 года компания запустит первую очередь завода, на котором будет работать 300 человек. К 2021 году на предприятии будет трудиться 500 человек.

Владимир Киселев заявил, что проект «Русклимата» получит государственную поддержку.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Юная владимирская шахматистка представит страну на чемпионате мира
Нападающий ФК «Муром» провел еще два матча за сборную России на Мемориале Гранаткина
Диспансеризацию во Владимирской области можно будет пройти вечером и в субботу
Владимирская мэрия начала штрафовать владельцев собак, выгуливающих питомцев на детских площадках
Нижегородская мошенница обманула девять владимирских пенсионеров
Умер реаниматолог-анестезиолог владимирского роддома №2
Через пять лет 55 процентов жителей Владимирской области будут заниматься физкультурой и спортом
Юных владимирцев приглашают на встречу с писателями
Во Владимирской области 12 и 13 июня сохранится аномальная жара
Суздальский педофил пытался затащить в свою машину 15-летнюю девочку
Во Владимире впервые пройдет «Ночь в Финуниверситете»
Во Владимире женщина угрожала взорвать дом
В Суздале пройдет праздник народных ремесел
Александровское предприятие пять месяцев не платило зарплату сотрудникам
Владимирцам расскажут народные сказки
В День семьи, любви и верности в Муроме поженятся 14 пар
Студентка ВлГУ завоевала серебро на первенстве мира по пауэрлифтингу