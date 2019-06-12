В Киржаче построят микрорайон для рабочих
Проект получит государственную поддержку
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Компания «Русклимат» планирует построить жилой микрорайон для работников своего завода. Об этом стало известно во время встречи спикера ЗС Владимирской области Владимира Киселева с генеральным директором фирмы Петром Смирновым – депутатом ЗС региона.
В сентябре 2019 года компания запустит первую очередь завода, на котором будет работать 300 человек. К 2021 году на предприятии будет трудиться 500 человек.
Владимир Киселев заявил, что проект «Русклимата» получит государственную поддержку.
ИСТОЧНИК KP.RU