Через пять лет 55 процентов жителей Владимирской области будут заниматься физкультурой и спортом

СЕГОДНЯ 18:45 2019-06-11T18:45:09+03:00

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Основная задача проекта - создание условий для занятий физкультурой и спортом.

Проект рассчитан на 6 лет. В первые три года объём его финансирования составит 1 млрд 27,5 млн рублей. Эти деньги направят на адресную поддержку организаций по подготовке спортивного резерва, на закупку искусственного покрытия для футбольных полей, оборудования для занятий дзюдо, самбо, на приобретение оборудования для малых спортивных площадок по стандартам ГТО в Вязниковском, Гороховецком, Гусь-Хрустальном, Ковровском, Кольчугинском, Меленковском и Петушинском районах, на закупку оборудования и инвентаря для организаций спортивной подготовки по хоккею, на завершение строительства крытого катка в Судогде.

На развитие спортивной инфраструктуры в 2019 году предусмотрено более 400 млн рублей. В том числе будут построены 9 универсальных спортивных площадок. В декабре планируется ввести в эксплуатацию крытый каток с искусственным льдом в Судогде и первую очередь стадиона «Труд» в Юрьеве-Польском. Будет продолжена реконструкция здания спорткомплекса им. Паушкина в Гусь-Хрустальном.

ИСТОЧНИК KP.RU