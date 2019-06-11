Суздальский педофил пытался затащить в свою машину 15-летнюю девочку

СЕГОДНЯ 15:28 2019-06-11T15:28:31+03:00

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Суздальский районный суд приговорил местного жителя к 9 годам колонии особого режима за попытку изнасилования 15-летней девочки. По данным областной прокуратуры, 24 января прошлого года вечером он напал на девочку на улице и попытался затащить ее в свою машину. Школьница не растерялась и дала отпор педофилу.

На суде мужчина заявил, что действительно нападал на девочку, однако не знал о ее возрасте. Он пытался убедить суд в том, что сам отказался от идеи изнасилования, как только достаточно хорошо разглядел свою жертву. Оправдания суд не убедили.

Приговор в законную силу не вступил.

ИСТОЧНИК KP.RU