Во Владимире впервые пройдет «Ночь в Финуниверситете»

СЕГОДНЯ 15:19 2019-06-11T15:19:15+03:00

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Владимирцев ждут на «Ночи в Финуниверситете», пройдет во Владимирском филиале Финансового университета, 15 июня. В программе вечера шоу «Поступай правильно», во время которого ответят на топовые вопросы о поступлении, квест-игра «Карьерный экспресс», интеллектуальный квиз «Думы», открытые лекции по экономической тематике, мастер-класс по рисованию, а также игры «Финансовая мафия», «Экономический крокодил» и «Монополия». Ценителей науки увлечет шоу «Разберем на атомы», организованное совместно с Информационным центром по атомной энергии. Мероприятие, поучаствовать в котором смогут не только студенты и абитуриенты, но и все желающие, начнется в 19.00 в здании Владимирского филиала Финансового университета при Правительстве РФ, расположенного на улице Тихонравова, дом 1.

ИСТОЧНИК KP.RU