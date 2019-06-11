Посиделка двух друзей в поселке Великодворском закончилась убийством и изнасилованием

СЕГОДНЯ 11:54 2019-06-11T12:35:36+03:00

Двое подростков сначала забили до смерти своего знакомого столом и телевизором, а затем надругались над ним и обчистили карманы

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Гусь-Хрустальная межрайонная прокуратура утвердила обвинение в отношении двух жителей поселка Великодворский, 1998 и 2001 года рождения, обвиняемых в умышленном причинении вреда здоровью, повлекшее за собой смерть по неосторожности, совершении сексуальных действий в отношении взрослого мужчины и воровстве.

Следствием было установлено, что в поселке Великодворский, во время пьянки между 20-летним и 46-летним мужчинами возникла ссора из-за того, что последний позволил себе оскорбить родителей юноши. Разозлившись, молодой человек нанес по голове и телу потерпевшего несколько ударов ногами и руками и добил деревянным столом. После этого он предложил своему товарищу продолжить избивать потерпевшего. В ход пошли телевизор, табурет, ножка от деревянного стола и антресоль. Через несколько дней потерпевший скончался в реанимации от отека головного мозга.

Кроме того, 17-летний друг надругался над телом погибшего и обворовал его. Уголовное дело будет рассмотрено Гусь-Хрустальным городским судом.

ИСТОЧНИК KP.RU