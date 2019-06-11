В Петушинском районе женщины прописали у себя доме иностранцев

СЕГОДНЯ 09:52 2019-06-11T09:52:11+03:00

Но так и не пустили их на ночлег

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В начале апреля текущего года 31-летняя жительница Петушков направила в территориальный отдел по вопросам миграции два уведомления о приезде граждан ближнего зарубежья и указала место проживания в своем доме. Но женщина так и не пустила иностранцев к себе.

Также поступила и 35-летняя жительница Покрова. Она прописала у себя троих иностранных граждан, сообщает УМВД.

За фиктивную постановку на учет возбуждены уголовные дела.

ИСТОЧНИК KP.RU