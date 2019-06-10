Вязниковец, изнасиловавший несовершеннолетнюю, предстанет перед судом

10 Июнь 19:10 2019-06-10T19:10:35+03:00

Изменить размер текста: A A

По версии следствия, в конце ноября прошлого года восемнадцатилетний житель Вязников выпивал в компании, где среди знакомых была и шестнадцатилетняя девушка. Девочка-подросток, раньше не посещавшая такие сборища и не вступавшая с мужчинами в близкие отношения, попробовала алкоголь и почувствовала себя плохо. Воспользовавшись ее состоянием, вязниковец надругался над несовершеннолетней. На следствии молодой человек сначала не признавал вину, но доказать его причастность к совершению преступления помогли современные криминалистические технологии: биологическая экспертиза выделила с белья потерпевшей клетки эпителия, которые принадлежат обвиняемому. После этого молодой человек, которому предъявлено обвинение в изнасиловании несовершеннолетней, признал свою вину, сейчас он находится под стражей. Уголовное дело в отношении него направлено в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU