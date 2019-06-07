Во Владимире батутный центр заплатит пострадавшей посетительнице

7 Июнь 22:35 2019-06-07T22:35:16+03:00

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Несчастный случай произошел в сентябре прошлого года, когда девушка во время занятий в батутном центре неудачно приземлилась. Посетительница запнулась о мяч, прилетевший с другого батута, где играли дети, и попавший ей под ногу. В результате владимирка попала в больницу с травмой колена, ей пришлось долго лечиться и восстанавливаться. Выздоровев, она обратилась в суд, прося выплатить ей сто тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда. Жительница Владимира объяснила, что за время лечения частично утратила заработок, а кроме того, она спортсменка, а врачи после полученной травмы запретили ей бег и нагрузку на колени, ограничив ее занятия. Фрунзенский районный суд признал правоту девушки, но снизил размер компенсации: девушка получит тридцать тысяч рублей. Кроме того, пятнадцать тысяч рублей батутный центр заплатит в качестве штрафа за отказ возместить вред в добровольном порядке.

ИСТОЧНИК KP.RU