Гусевчанин зашел в подсобку магазина и украл деньги из сумки продавца
Это не первая кража 33-летнего мужчины
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Завершено расследование уголовного дела в отношении 33-летнего гусевчанина. Мужчину обвиняют в краже и грабеже.
По данным УМВД, обвиняемый в ноябре прошлого года зашел в супермаркет. Увидел, что рядом с ним никого нет, и решил забраться в подсобку. Там он достал из кошелька продавца деньги и убежал.
После звонка в полицию, мужчину задержали. Выяснилось, это не первая кража на его счету: гусевчанин украл деньги из кассы в другом магазине.
Сейчас воришка находится под стражей.
На время следствия фигурант был заключен под стражу. Уголовное дело направлено в суд.
ИСТОЧНИК KP.RU