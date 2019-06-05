Гусевчанин зашел в подсобку магазина и украл деньги из сумки продавца

СЕГОДНЯ 17:29 2019-06-05T17:29:15+03:00

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Завершено расследование уголовного дела в отношении 33-летнего гусевчанина. Мужчину обвиняют в краже и грабеже.

По данным УМВД, обвиняемый в ноябре прошлого года зашел в супермаркет. Увидел, что рядом с ним никого нет, и решил забраться в подсобку. Там он достал из кошелька продавца деньги и убежал.

После звонка в полицию, мужчину задержали. Выяснилось, это не первая кража на его счету: гусевчанин украл деньги из кассы в другом магазине.

Сейчас воришка находится под стражей.

На время следствия фигурант был заключен под стражу. Уголовное дело направлено в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU