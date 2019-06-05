Владимирец, убивший своего сына, получил приговор
По пьяни он зарезал своего ребенка из-за того, что тот «сидит на его шее»
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Суд признал владимирца виновным в причинении тяжких телесных повреждений, повлекших по неосторожности смерть человека.
По версии следствия, в сентябре прошлого года мужчина дома на кухне выпивал со своим сыном. В какой-то момент между ними возникла ссора из-за того, что сын не работает, а отца не устраивает, что тот живет за его счет. За это, видимо, отец и решил ударить своего отпрыска ножом в живот.
«Скорая», поспешившая на вызов, не смогла спасти пострадавшего и он погиб на больничной койке от потери крови. Суд приговорил отца-убийцу к 6 годам лишения свободы в колонии строгого режима.
ИСТОЧНИК KP.RU