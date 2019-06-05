ВлГУ поднялся на 10 пунктов в национальном рейтинге университетов

СЕГОДНЯ 13:37 2019-06-05T13:37:41+03:00

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"Национальный рейтинг университетов" составлен десятый год подряд. Всего в нем были оценены 327 университетов России, это на 39 больше, чем в прошлом году.

ВлГУ значительно улучшил свое положение в сводном рейтинге, поднявшись на 10 пунктов и заняв 83-84 место. Среди опорных вузов ЦФО университет находится на втором месте. Наибольший рост, почти в два раза, ВлГУ показал по основному направлению своей деятельности – "Образование": здесь вуз поднялся на 62 место. В 2018 году по данному параметру он занимал 103-104 место. В данном случае учитывались спектр реализуемых образовательных программ, качество абитуриентов (средний балл ЕГЭ), организация практики, работа со школами и школьниками.

ВлГУ значительно улучшил позиции по параметру "Инновации", заняв 60 место (+14 пунктов). На 20 пунктов университет поднялся сразу в двух параметрических рейтингах: "Интернационализация" и "Бренд".

ИСТОЧНИК KP.RU