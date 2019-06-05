Делегация из Владимирской области планирует подписать ряд важнейших соглашений на Петербургском экономическом форуме

СЕГОДНЯ 13:07 2019-06-05T13:07:18+03:00

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Делегация Владимирской области во главе с Губернатором Владимиром Сипягиным примет участие в XXIII Петербургском международном экономическом форуме, который с 6 по 8 июня пройдёт в городе на Неве. На нашем выставочном стенде будет представлен промышленный, туристический и инвестиционный потенциал 33 региона.

В рамках бизнес-диалогов владимирцы примут участие в обсуждении вопросов двустороннего взаимодействия в экономике между представителями российского бизнеса и участниками из Австрии, Великобритании, Германии, Индии, Италии, Китая, США, Финляндии, Швеции, Франции, Швейцарии и стран Африки.

Владимирская делегация будет проводить переговоры с представителями иностранных государств и деловых кругов, участвовать в тематических панельных сессиях и пленарном заседании. Планируется подписать ряд важных соглашений и протоколов по экономическому сотрудничеству.

ИСТОЧНИК KP.RU