2019-06-04T11:44:54+03:00
Общество

Во владимирском магазине нашли контрафактные кроссовки

А также, сумки, часы, чехлы для телефонов и многое другое
Алексей СУХОВ
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предоставлено владимирской таможней.предоставлено владимирской таможней.
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Владимирская таможня прошла с рейдом по владимирским магазинам. В одном из них таможенники наткнулись на большую партию контрафактных товаров.

Они стояли прямо на полках. Таможенники совместно с полицейскими в общей сложности обнаружили 134 товара с признаками контрафакта: кроссовки, туфли, носочно-чулочные изделия, спортивные сумки, наручные часы, чехлы для телефонов, маркированные обозначениями товарных знаков Nike, Adidas, Reebok, Louis Vuitton.

Все они изъяты сотрудниками УМВД России по городу Владимиру.

ИСТОЧНИК KP.RU

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