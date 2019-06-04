Во владимирском магазине нашли контрафактные кроссовки
А также, сумки, часы, чехлы для телефонов и многое другое
предоставлено владимирской таможней.
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Владимирская таможня прошла с рейдом по владимирским магазинам. В одном из них таможенники наткнулись на большую партию контрафактных товаров.
Они стояли прямо на полках. Таможенники совместно с полицейскими в общей сложности обнаружили 134 товара с признаками контрафакта: кроссовки, туфли, носочно-чулочные изделия, спортивные сумки, наручные часы, чехлы для телефонов, маркированные обозначениями товарных знаков Nike, Adidas, Reebok, Louis Vuitton.
Все они изъяты сотрудниками УМВД России по городу Владимиру.
ИСТОЧНИК KP.RU