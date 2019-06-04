2019-06-04T10:18:02+03:00
Общество

Владимирская область станет полным собственником «Владимиртеплогаза»

49% уставного капитала перейдет региону по договору дарения
Анна ДЕКТЯРЕВА
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Администрация Владимирской области и компания «Газпром межрегионгаз» готовы подписать договор дарения, по которому 49 процентов доли уставного капитала ООО «Владимиртеплогаз» перейдет в собственность 33-го региона. Договоренность о безвозмездной передаче почти половины уставного капитала компании была достигнута ранее, а на днях эту договоренность письменно подтвердил генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз» Сергей Густов. Инициатором процесса передачи половины уставного капитала «Владимиртеплогаза» в собственность региона был губернатор Владимир Сипягин.

Администрация Владимирской области готова перейти к процедуре подписания с компанией «Газпром межрегионгаз Владимир» договора дарения 49-процентнов доли в уставном капитале ООО «Владимиртеплогаз» с соблюдением требований Федерального закона «О защите конкуренции».

Учитывая, что на данный момент администрация Владимирской области владеет 51% уставного капитала "Владимиртеплогаза", после подписания договора область станет полным собственником компании, поставляющей газ региону.

ИСТОЧНИК KP.RU

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