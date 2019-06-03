Во Владимире пройдет «горячая линия» по нарушениям прав пациентов

СЕГОДНЯ 11:38 2019-06-03T11:38:28+03:00

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Во вторник, 4 июня, владимирское отделение Молодежного союза юристов вместе с общественной организацией «Палата защиты прав пациентов» проведут горячую линию и тематический прием для жителей региона.

Владимирцам расскажут:

- Как вести себя, если вас приглашают на бесплатное медицинское обследование?

- Как распознать недобросовестную медицинскую клинику?

- Какие «подводные камни» могут быть в договоре на платные медуслуги?

- Как доказать, что платная медицинская услуга оказаны некачественно и нанесла вред здоровью?

- Что делать, если врач государственной поликлиники навязывает вам платную услугу в частном медучреждении?

На эти и другие вопросы ответят юрист проекта «Защита потребителя» Евгений Соловьев и эксперт Светлана Георгиева, учредитель владимирской региональной общественной организации «Палата защиты прав пациентов» с 13 до 15 часов по телефону 8 920 920 25 15. В эти же часы можно получить личную консультацию экспертов в офисе проекта по адресу: ул. Офицерская, 9-а. Также можно прийти на прием по вторникам и четвергам с 12 до 18 часов по адресу: ул. Офицерская, 9-а. Телефон 8-920-920-25-15.

ИСТОЧНИК KP.RU