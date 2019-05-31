Суздальскому району подарили 9 миллионов рублей на юбилей

СЕГОДНЯ 15:17 2019-05-31T15:17:09+03:00

Их потратят на новые детские площадки и сценическое оборудование

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Суздальский район в честь 90-летия со дня образования получит дотацию из областного бюджета в размере 9 миллионов рублей. 5 миллионов из этой этой суммы будет потрачено но установку новых детских площадок.

2,8 миллиона рублей планируется потратить на покупки нового сценического комплекса (микрофоны, колонки). Еще 1 миллион рублей уйдет на установку светодиодного экрана в досуговом центре села Новое.

Также 200 тысяч рублей пойдет на покупку интерактивной доски для Суздальской районной библиотечной сети. На 450 тысяч рублей будут выпущены буклеты об истории о почетных гражданах Суздальского района.

ИСТОЧНИК KP.RU