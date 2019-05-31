18-летний Александровец украл планшет у незнакомки
Дома у нее он оказался совершенно случайно
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20 мая 48-летняя жительница Александровского района заявила в полицию о пропаже из квартиры планшетного компьютера. Сотрудники уголовного розыска установили, что планшет украл 18-летний сосед женщины.
По информации следствия, к потерпевшей недавно нагрянули гости, среди которых был и подозреваемый. Когда хозяйка квартиры отлучилась, 18-летний александровец похитил планшет и скрылся. Планшет хозяйке вернуть не удалось, так как он его продал.
УМВД России по Владимирской области сообщает, что в отношении подозреваемого было возбуждено уголовное дело.
ИСТОЧНИК KP.RU