18-летний Александровец украл планшет у незнакомки

СЕГОДНЯ 10:33 2019-05-31T10:33:13+03:00

Дома у нее он оказался совершенно случайно

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20 мая 48-летняя жительница Александровского района заявила в полицию о пропаже из квартиры планшетного компьютера. Сотрудники уголовного розыска установили, что планшет украл 18-летний сосед женщины.

По информации следствия, к потерпевшей недавно нагрянули гости, среди которых был и подозреваемый. Когда хозяйка квартиры отлучилась, 18-летний александровец похитил планшет и скрылся. Планшет хозяйке вернуть не удалось, так как он его продал.

УМВД России по Владимирской области сообщает, что в отношении подозреваемого было возбуждено уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU