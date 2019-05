Владимирцев приглашают на концерт брасс-ансамбля Городского духового оркестра

СЕГОДНЯ 18:39 2019-05-29T18:39:03+03:00

Изменить размер текста: A A

30 мая в Центре классической музыки пройдет отчетный концерт брасс-ансамбля Городского духового оркестра. Зрители услышат «Гусарский марш», «В землянке», «Синий платочек», «Темная ночь», «Майская ночь», «Попурри на темы песен из к/ф Леонида Гайдая», «Песенка друзей» из м/ф «Бременские музыканты», мелодия из к/ф «Усатый нянь», «Карусель» из м/ф «Ну, погоди!», «Beyonce and Black Eyed Peas», Астор Пьяццола «Либертанго», Джеймс Браун «I feel good», Квинси Джонс «Soul Bossa Nova», «No roots», Owen Clayton - «Fractalia», E. Morricone «The good, the bad and the ugly», «Калинка», «Вдоль по Питерской».

Кроме брасс-ансамбля в концерте также примут участие: солистки Центра классической музыки Светлана Балашова (сольное - народное пение ) и Татьяна Прокушкина (сопрано), ансамбль мажореток Городского духового оркестра и ансамбль ударных инструментов Владимирского губернаторского симфонического оркестра.

Начало - в 18.30. Цена билета - 200-300 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU