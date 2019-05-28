Экс-губернатор Владимирской области Светлана Орлова увеличила свои доходы на 1,5 миллиона рублей

СЕГОДНЯ 13:55 2019-05-28T13:55:15+03:00

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Бывший губернатор Владимирской области, а ныне аудитор Счетной палаты РФ Светлана Орлова отчиталась о доходах за прошлый год. В декларации о доходах экс-главы региона значится 4,8 миллиона рублей, что на 1,5 миллиона больше, чем было в 2017 году.

В собственности главы региона ничего не изменилось. Лично аудитор Счетной палаты РФ владеет лишь машиноместом на 38 квадратных метров. В собственности же супруга экс-главы региона значатся два земельных участка, гараж, дачный участок и две иномарки. Кроме того, муж Светланы Орловой за год задекларировал доход в 2 миллиона рублей.

Напомним, Светлана Орлова потерпела поражение во втором туре губернаторских выборов во Владимирской области 23 сентября.

ИСТОЧНИК KP.RU