Юная певица из Владимира будет представлять Россию на конкурсе Славянский базар
На ежегодном национальном отборочном прослушивании на участие представителей от России в Международном детском конкурсе Международного фестиваля искусств Славянский базар победила юная певица из Владимира. В июле Кира Гоголадзе поедет в Витебск представлять нашу страну. Отметим, по условиям конкурса страну может представлять лишь один артист.
Кира учится в Детской школе искусств №2 имени Прокофьева города Владимира на отделении эстрадно – джазового искусства в классе Заслуженного работника культуры РФ Савостьяновой Татьяны Владимировны и куратора отделения Заслуженного артиста РФ Андрея Билля.
В "копилке" Кире - множества наград вокальных конкурсов разного уровня. Пожелаем Кире удачи!
ИСТОЧНИК KP.RU