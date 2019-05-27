Юная певица из Владимира будет представлять Россию на конкурсе Славянский базар

СЕГОДНЯ 12:53 2019-05-27T12:53:06+03:00

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На ежегодном национальном отборочном прослушивании на участие представителей от России в Международном детском конкурсе Международного фестиваля искусств Славянский базар победила юная певица из Владимира. В июле Кира Гоголадзе поедет в Витебск представлять нашу страну. Отметим, по условиям конкурса страну может представлять лишь один артист.

Кира учится в Детской школе искусств №2 имени Прокофьева города Владимира на отделении эстрадно – джазового искусства в классе Заслуженного работника культуры РФ Савостьяновой Татьяны Владимировны и куратора отделения Заслуженного артиста РФ Андрея Билля.

В "копилке" Кире - множества наград вокальных конкурсов разного уровня. Пожелаем Кире удачи!

ИСТОЧНИК KP.RU