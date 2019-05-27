Муромлянина могут лишить свободы до 3-х лет за то, что пользовался чужой картой
Он нашел ее на улице и решил оплачивать покупки вместо того, чтобы вернуть владельцу через полицию
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В полицию города Мурома с заявлением о краже денег с банковской карты пришел 26-летний местный житель. Мужчина пояснил, что несколько дней назад он потерял карту, а затем на его телефон стали поступать смс-сообщения о списании средств. Всего у него сняли 5 тысяч рублей.
По данным пресс-службы УМВД, был задержан 43-летний безработный житель Муромского района. Он рассказал, что нашел карту на улице и воспользовался бесконтактной оплатой.
Возбуждено уголовное дело за мошенничество с использованием электронных средств платежа. Теперь ему грозит срок до трех лет.
ИСТОЧНИК KP.RU