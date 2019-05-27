2019-05-27T10:00:34+03:00
Происшествия

Муромлянина могут лишить свободы до 3-х лет за то, что пользовался чужой картой

Он нашел ее на улице и решил оплачивать покупки вместо того, чтобы вернуть владельцу через полицию
Валерия Рудометова
Поделиться:
Изменить размер текста:

В полицию города Мурома с заявлением о краже денег с банковской карты пришел 26-летний местный житель. Мужчина пояснил, что несколько дней назад он потерял карту, а затем на его телефон стали поступать смс-сообщения о списании средств. Всего у него сняли 5 тысяч рублей.

По данным пресс-службы УМВД, был задержан 43-летний безработный житель Муромского района. Он рассказал, что нашел карту на улице и воспользовался бесконтактной оплатой.

Возбуждено уголовное дело за мошенничество с использованием электронных средств платежа. Теперь ему грозит срок до трех лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Сегодня во Владимире началась сдача ЕГЭ
Инновационный владимирский завод признали банкротом
Система видеонаблюдения «Ростелекома» готова к проведению основного периода ЕГЭ-2019
В Вязниках вспыхнул мясной павильон
Ковровчанка, попавшая под троллейбус, выиграла суд
Лже-сотрудницы «Горэлектросети» обокрали жителей Мурома
Житель Вязников подделал 50 документов
Ковровчанин, повредивший машину из-за выбоины на дороге, получит компенсацию
В Муроме вандалы повредили памятники на кладбище
Ковровчанин сломал руку своей девушке
Владимирский медколледж получит новое здание
Белый дом потратит шестнадцать миллионов на новые автомобили
Во Владимире в Перекопском военном городке тушили пожар многоквартирном доме
Во Владимире открыли памятную доску Сергею Чирцову, подорвавшемуся на мине во время спецоперации
Владимирские армяне присоединились к всемирной акции и станцевали на Соборной площади
В Петушинском районе снят карантин по бешенству
Во Владимире активисты начали уборку пруда по улице Доброселькая
Во Владимире открылось первенство России по греко-римской борьбе
Владимирцев спросят о библиотеках и книгах
На Пекинке сбили мотоциклиста
Юные владимирские танцоры стали лауреатами международного фестиваля в Минске
Май – время обработок: полезные советы садовникам
«Ростелеком поддержал «Последний звонок» во Владимире
50-летняя ковровчанка устроила в своей квартире наркопритон
Во Владимире выступит "Вивальди-оркестр"
Школьница из Доброго выдумала нападение маньяка
В небо над Владимиром взмоют цифровые воздушные змеи
«Т Плюс» приступил к реконструкции теплосети на улице Ломоносова