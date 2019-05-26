В Муроме вандалы повредили памятники на кладбище
От хулиганов пострадало шесть надгробий
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Оскверненные могила на кладбище в микрорайоне Вербовский, главном действующем некрополе города, обнаружили сотрудники МУП «Ритуал» во время планового обхода. Неизвестные погуляли среди могил, повалили шесть надгробий и вырвали несколько лавочек. Предполагают, что покуражились неизвестные в ночь на 24 мая, а муромляне, побывавшие на кладбище и видевшие разгром, с ужасом обсуждают случившееся в соцсетях. Руководство ритуальной организации сейчас направило заявление в полицию, но пока вандалов не нашли.
ИСТОЧНИК KP.RU