В Муроме вандалы повредили памятники на кладбище

СЕГОДНЯ 13:27 2019-05-26T13:27:25+03:00

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Оскверненные могила на кладбище в микрорайоне Вербовский, главном действующем некрополе города, обнаружили сотрудники МУП «Ритуал» во время планового обхода. Неизвестные погуляли среди могил, повалили шесть надгробий и вырвали несколько лавочек. Предполагают, что покуражились неизвестные в ночь на 24 мая, а муромляне, побывавшие на кладбище и видевшие разгром, с ужасом обсуждают случившееся в соцсетях. Руководство ритуальной организации сейчас направило заявление в полицию, но пока вандалов не нашли.

ИСТОЧНИК KP.RU