Во Владимире активисты начали уборку пруда по улице Доброселькая

СЕГОДНЯ 12:08 2019-05-25T12:08:38+03:00

С берегов и со дна волонтеры и жители города убирали бутылки, пакеты и даже покрышки

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Во Владимире состоялся социальный субботник на пруду по улице Добросельская. Естественный водоем, который уже много лет прибывает в довольно плачевном состоянии, обмелел и требует основательной уборки. Конечно, его берега очищали от мусора в рамках общегородских субботников, однако ситуацию это улучшало временно - люди, видя, что мусор еще остался, продолжали сбрасывать в пруд хлам.

Владимирец Александр Захаров решил, что к делу нужно подойти сообща, пустил клич в соцсетях, и на субботник решили выйти несколько десятков человек.

Власти районной администрации предоставили для субботника инструменты и машины для вывоза мусора, а предварительно спилили старые деревья, которыми зарос берег пруда, достали хлам со дна.Добровольцы же в рамках субботника убирали гнилую листву, бутылки и пакеты, а также собирали лишнее для вывоза техникой. Одной уборки, говорят активисты, недостаточно, поэтому они организуют еще несколько субботников.

ИСТОЧНИК KP.RU