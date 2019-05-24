Владимирцев спросят о библиотеках и книгах

24 Май 18:43 2019-05-24T18:43:37+03:00

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27 мая владимирские библиотеки примут участие во Всероссийской акции «Бегущая книга».

Участники забега – сотрудники Владимирских областных библиотек: научной, для детей и молодежи и волонтёры. В день акции они выйдут на улицы Мира (остановка «Ул. Полины Осипенко), Дзержинского, проспект Строителей (остановка «Ул. Красноармейская») в полдень и зададут прохожим простые вопросы о библиотеках и литературе. За правильный ответ следует награда - интересная книга, сувенир и приглашение в библиотеку.

В праздничный день интересная программа ждет читателей не только на улицах города, но и в стенах библиотек, чтобы каждый смог погрузиться в захватывающую атмосферу современного дома книги.

Кроме того, накануне праздника 25 мая с 11 до 14 часов Владимирская областная научная библиотеки проведет акцию «Литературный троллейбус» на маршруте № 8.

ИСТОЧНИК KP.RU