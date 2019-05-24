На владимирском железнодорожном вокзале отремонтируют канализацию

СЕГОДНЯ 12:43 2019-05-24T12:43:33+03:00

Кроме того, ремонт ждет три пассажирские платформы во Владимирской области

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В июле 2019 года Горьковская железная дорога планирует начать ремонт наружной канализации владимирского железнодорожного вокзала. Эти работы станут частью большого капитального ремонта здания.

Также пресс-служба ГЖД сообщает о том, что на данный момент капитальный ремонт проводится на вокзалах в Петушках и Гусь-Хрустальном.

Кроме того, на лето 2019 года запланирован ремонт платформ в Вековке, Добрятино и Галицах.

ИСТОЧНИК KP.RU