Следком возбудил уголовное дело из-за гибели 3-летнего малыша на пожаре в Гусь-Хрустальном районе

СЕГОДНЯ 11:41 2019-05-24T11:41:19+03:00

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Следственный комитет по Владимирской области возбудил уголовное дело после проверки по факту гибели на пожаре 22 мая в поселке Мезиновском 3-летнего мальчика. Следователь оценивает обстоятельства пожара и действия органов профилактики по работе с бедной семьей.

Напомним, пожар произошел 22 мая в 15.00. 29-летняя мать троих детей ушла к соседке помогать высаживать рассаду, а в это время ее старший девятилетний сын, оставшись без присмотра, стал играться со спичками. Он поджег бумагу, от которой загорелся весь деревянный дом. Увидевшая пожар соседка позвала на помощь, откликнулся проходивший мимо мужчина. Он разбил окно, забрался в горящий дом и вытащил старшего и среднего сыновей женщины (9 и 7 лет). После того, как он узнал, что в доме находится еще и 3-летний мальчик, он снова бросился в дом, вытащил малыша, но было уже поздно. Мальчик умер от отравления угарным газом.

ИСТОЧНИК KP.RU