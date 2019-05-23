Судогодская ЦРБ и школа №2 запустили проект по привлечению учащихся в медицинскую профессию
В рамках профориентационного проекта в школе №2 города Судогды школьники получают теоретические знания на уроках химии и биологии, а практические навыки отрабатывают в центральной районной больнице.
Врачи и медсестры знакомят школьников со своей профессией, рассказывают о технике выполнения медицинских манипуляций, знакомят с условиями труда и показывают профессию медика «изнутри».
Как сообщил главный врач Судогодской ЦРБ Алексей Трофимов, медицинская группа 10 и 11-го классов пока насчитывает 17 учащихся. В перспективе это количество может увеличиться. Сейчас рассматривается вопрос об организации в учебном заведении отдельного медицинского класса.
– Мы очень надеемся, что наши воспитанники поступят в медицинские учебные учреждения, а после их окончания вернутся в родной город и трудоустроятся в районную больницу, – прокомментировал главный врач Алексей Трофимов.
ИСТОЧНИК KP.RU