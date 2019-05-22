Во Владимире разыскивают очередного педофила

СЕГОДНЯ 15:12 2019-05-22T15:19:46+03:00

По словам очевидцев, в городе их сейчас двое — в Добром и на Нижней Дуброве

Изменить размер текста: A A

В группе Вконтакте «Подслушано во Владимире» 22 мая со скоростью света стали распространяться слухи о маньяке или убийце, которого в течении всего дня полицейские разыскивают в районе 38 школы, в Добром. На фотографиях, приложенных к постам, несколько сотрудников УМВД с собаками внимательно патрулируют территорию гаражей и других сооружений в том районе. В полиции, а также в СледКоме РФ по Владимирской области на данный момент никакой информации не дают, однако и не отрицают вероятность того, что во Владимире появился очередной маньяк.

Владимирцы принялись гадать. Запутаться действительно можно, за последнюю неделю город четырежды пугали новости о сумасшедших, выбравшихся на улицы Владимира. Мы решили разобраться сами, а заодно и внести ясности, чтобы горожане знали врага в лицо.

1. Педофил, пытавшийся изнасиловать двух девочек 15 и 17 лет в районе Пекинки — задержан.

2. Преступник, сбежавший из колонии-поселения на улице Северной — задержан в Кольчугино.

3. Педофил, изнасиловавший двух девочек 2009 года рождения в районе школы №37 — на свободе.

По информации все с того же «Подслушано», в районе 38 школы сегодня также была попытка изнасилования, на что в полиции пока никакого ответа не дают. Вероятнее всего, сотрудники органов сейчас разыскивают нового педофила, которому, к счастью не удалось совратить подростка в гаражах. Некоторые горожане заявляют, что он высокий, худощавый, в сером балахоне и черных спортивных штанах.

ИСТОЧНИК KP.RU