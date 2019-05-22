2019-05-22T15:19:46+03:00
Происшествия

Во Владимире разыскивают очередного педофила

По словам очевидцев, в городе их сейчас двое — в Добром и на Нижней Дуброве
Артем Бердник
Поделиться:
Полицейские в поискахПолицейские в поискахФото: "Подслушано во Владимире" Вконтакте
Изменить размер текста:

В группе Вконтакте «Подслушано во Владимире» 22 мая со скоростью света стали распространяться слухи о маньяке или убийце, которого в течении всего дня полицейские разыскивают в районе 38 школы, в Добром. На фотографиях, приложенных к постам, несколько сотрудников УМВД с собаками внимательно патрулируют территорию гаражей и других сооружений в том районе. В полиции, а также в СледКоме РФ по Владимирской области на данный момент никакой информации не дают, однако и не отрицают вероятность того, что во Владимире появился очередной маньяк.

Владимирцы принялись гадать. Запутаться действительно можно, за последнюю неделю город четырежды пугали новости о сумасшедших, выбравшихся на улицы Владимира. Мы решили разобраться сами, а заодно и внести ясности, чтобы горожане знали врага в лицо.

1. Педофил, пытавшийся изнасиловать двух девочек 15 и 17 лет в районе Пекинки — задержан.

2. Преступник, сбежавший из колонии-поселения на улице Северной — задержан в Кольчугино.

3. Педофил, изнасиловавший двух девочек 2009 года рождения в районе школы №37 — на свободе.

По информации все с того же «Подслушано», в районе 38 школы сегодня также была попытка изнасилования, на что в полиции пока никакого ответа не дают. Вероятнее всего, сотрудники органов сейчас разыскивают нового педофила, которому, к счастью не удалось совратить подростка в гаражах. Некоторые горожане заявляют, что он высокий, худощавый, в сером балахоне и черных спортивных штанах.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В трех районах Владимирской области задержали наркоманов
Киржачский нелегал получил два года строгача за нападение с ножом на школьника
"Музыкальная экспедиция-2019" откроется во Владимирской области 6 июня
Во владимирской мэрии в отставку ушел начальник транспортного управления
Владимирский транспорт пойдет в объезд шествия выпускников
Входящие звонки в Крыму теперь бесплатны
Десять процентов владимирцев держат сбережения в валютных вкладах
Четырех владимирцев подозревают в вымогательстве денег у алкомаркетов
Сбежавший из колонии-поселения под Владимиром преступник задержан
«Ростелеком» за 2018 год отбил более 700 тыс. кибератак на инфраструктуру клиентов
«Т Плюс» приступил к реконструкции теплосети на улице Суздальской
Автобусы и троллейбусы во Владимире изменят свои маршруты днем 23 мая
В Юрьев-Польском мужчина два раза ограбил 91-летнюю женщину
Владимир Сипягин примет участие в Петербургском международном экономическом форуме
Во Владимирской области ликвидировали двух боевиков, готовивших теракт
Во Владимире простят книжных должников
Владимирская спортсменка выиграла 2 «золота» на первенстве России по джиу-джитсу
Ковровчанка украла из подъезда детский велосипед
Из колонии-поселения во Владимирской области сбежал опасный преступник
Во Владимире разыскивают очередного насильника
Педагогом года Владимирской области стал учитель биологии и географии
Ковровский дзюдоист прошел в финал IX летней Спартакиады учащихся России