2019-05-22T15:01:31+03:00
Происшествия

Киржачский нелегал получил два года строгача за нападение с ножом на школьника

Ему показалось, что парень снимает его на телефон
Артём Черепанов
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Киржачский районный суд приговорил местного 36-летнего жителя к двум годам колонии строгого режима за нападение с ножом на школьника. 20 января 2019 года он пьяный находился у входа на стадион "Торпедо". Там он беспричинно напал на 17-летнего парня и нанес ему удар ножом в щеку.

Мужчина полностью признал свою вину в преступлении. Ему показалось, что парень с друзьями снимал его на телефон и обсуждали его персону.

Пресс-служба прокуратуры по Владимирской области сообщает, что ранее мужчина у был судим, не имеет гражданства и находится на территории РФ нелегально.

ИСТОЧНИК KP.RU

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