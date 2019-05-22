"Музыкальная экспедиция-2019" откроется во Владимирской области 6 июня

СЕГОДНЯ 14:46 2019-05-22T14:46:49+03:00

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"Музыкальная экспедиция" - уникальный фестиваль под открытым небом, прославивший Владимирскую область на всю страну - вновь возвращается в 33 регион. В 2019 году она начнется 6 июня.

Пока программа праздника не определена до конца. Организаторы и музыканты не решили на сто процентов, где пройдут концерты и кто в них будет участвовать. Ясно только, что всего в области пройдет 8 выступлений под открытым небом, а состав участников будет не менее звездным, чем и в прошлые годы. Однозначно, что к нам приедет бессменный участник и один из идейных вдохновителей "Музыкальной экспедиции" прошлых лет Борис Андрианов. Также в фестивале примет участие Губернаторский симфонический оркестр под управлением Артема Маркина. Также уже точно известно, что один из концертов будет джазовым.

Напомним, что впервые фестиваль состоялся в 2014 году. За 5 лет "Музыкальная экспедиция" успела побывать в усадьбе Храповицкого, Свято-Введенском монастыре, усадьбе Танеевых, на хрустальном заводе им. Мальцова и так далее.

ИСТОЧНИК KP.RU